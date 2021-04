Nos enamoramos, por eso dejé los hábitos declaró Juan de Dios Gutiérrez vía online

Tal como estaba previsto en la audiencia de ayer, el exsacerdote, Juan de Dios Gutiérrez, prestó declaración vía online al Tribunal de la Cámara Penal Nº 3, donde es juzgado desde el pasado lunes por el supuesto abuso sexual de una adolescente. En horas de la tarde, comenzó a correr el rumor de que el resultado del PCR realizado el miércoles al imputado por haber sido contacto estrecho de un caso positivo, habría arrojado el mismo resultado. Situación esta que, de confirmarse, tendrá que ser evaluada por el tribunal quien en la jornada de ayer iba a escuchar los alegatos y, posiblemente, iban a dar a conocer el veredicto.

Por más de una hora y media, el imputado relató cómo se inició como cura y por qué decidió dejar los hábitos en octubre del año 2015; presentando ante el tribunal un documento que acreditaría sus dichos. Elementos que fueron introducidos como pruebas nuevas por la defensa, desde donde aseguraron desconocer la existencia de aquel, sino hasta el momento de la declaración.

Como el debate se desarrolla a puertas cerradas por ser la víctima una persona menor de edad y el delito del que se le acusa de instancia privada, LA UNIÓN dialogó al concluir la penúltima audiencia con el Dr. Orlando del Señor Barrientos, uno de los dos abogados que asisten a Gutiérrez.

El letrado manifestó que, a líneas generales, el excura contó su “historia de amor”.

“Lo que declaró fue toda la historia que tuvo él desde que fue ordenado como sacerdote. Contó que apenas llevaba ocho meses de ser ordenado, cuando lo enviaron al departamento Belén”, agregando: “Contó la historia de amor que tuvo con la supuesta víctima, contando detalles que coinciden con los elementos probatorios que hay en la causa”. En cuanto al hecho del que se le acusa, el abogado contó que su asistido le dijo al tribunal “que se habían enamorado los dos (él y la víctima) y por eso, él decidió dejar los hábitos y presentó un documento del año 2015 que tenía en su poder, que nunca lo dio a los abogados, haciendo lugar la Cámara como prueba en octubre de 2015 en el que hace referencia que renunciaba seguir como sacerdote, porque se había enamorado”.

“Contó todos los detalles. Como defensa, consideramos que no hay ningún elemento como para querer imputar un delito tan grave como el que viene siendo acusado mi asistido -abuso sexual con acceso carnal agravado por haber cometido por un ministro de un culto religioso que prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión en caso de ser declarado culpable-. Lo único que está en juego es el tema de la preminencia, que lo establece el Código, que eso lo vamos a plantear mañana (por hoy) en el debate”, concluyó el Dr. Barrientos.

Por su parte, la abogada de la querella, Dra. Silvia Barrientos, se refirió a la declaración del imputado como “una puesta en escena” de la que las partes solo fueron “meros espectadores”. “Fue una puesta de escena. No se le podía hacer ninguna pregunta al imputado, así que solo escuchamos lo que el quiso decir”, expresó la letrada en diálogo con LA UNIÓN.

Tras la declaración del imputado, los jueces Patricia Olmis, Jorge Palacios y Marcelo Soria resolvieron pasar a un cuarto intermedio para hoy y escuchar los alegatos del ministerio público fiscal, a cargo del Dr. Victor Mauvecin, la querella interpuesta por la víctima, representada por la Dra. Silvia Barrientos y la defensa del imputado a cargo de los Dres. Orlando del Señor Barrientos y Marcos Gandini.

Situación que podría o no modificarse de confirmarse que el imputado Gutiérrez de positivo de Covid-19.