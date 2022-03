Nueva marcha por pedido de celeridad a la Justicia

“Han pasado seis meses ya, señores jueces, de que el tribunal de la Cámara Penal N° 1 condenó en una semana al femicida de mi hija, Naim Vera, y ustedes, que son siete jueces, no pueden resolver los planteos inexistentes del abogado defensor del femicida, que buscan que le den 16 años porque él fue el violentado por mi hija. Basta de dilatar más la condena, que quede firme ya” manifestó María Espeche, enfrente al edificio de la Corte de Justicia, lugar al que arribó la manifestación minutos antes de las 10.00 de la mañana, tras haber partido de la plaza principal en reclamo de justicia al haberse cumplido el pasado primero de marzo dos años del femicidio de su hija, Brenda.



Asimismo, Espeche recordó a todas las mujeres que fueron asesinadas en la provincia y pidió justicia por ellas también. “Queremos justicia, no solo para mi hija, sino para todas las mujeres (...). No nos vamos a cansar de peregrinar hasta que la condena al femicida de Brenda quede firme”.

Luego de la alocución y gritos de pedido de justicia por Brenda enfrente a la Corte de Justicia, la columna de manifestantes continuó la marcha por calle Maipú, luego por San Martín, retornando nuevamente a la plaza principal. Familiares de Brenda hicieron conocer a la prensa su malestar por la ausencia de la organización feminista “Ni una menos”, quienes no participaron de la marcha. “Nunca nos acompañaron. Se jactan de defender los derechos de las mujeres y acompañar a las víctimas y nunca lo hicieron con la familia de Brenda. Solo acompañan a quienes ellas consideran “víctima” y se dicen defensoras de todas las mujeres”.