Operativo anti explosivo por una valija sospechosa en cercanía del Juzgado Federal

En estos momentos se desarrolla un gran operativo de seguridad en las inmediaciones del Juzgado Federal, cito en San Martín y Sarmiento, porque en la zona se ha encontrado una valija sospechosa en el interior del edificio público nacional. Más precisamente sobre las cajas de gas del lugar.

Foto Silvina Bravo para Diario La Unión

Trabajan en el lugar efectivos de la Policía de la provincia, junto a efectivos de Gendarmería y la División de Explosivos.

Foto Silvina Bravo para Diario La Unión

Autoridades judiciales dieron aviso al SAE 911 y de inmediato se gestó el operativo que tiene en vilo al casco céntrico.

Según indicó el fiscal Rafael Vehils Ruíz, el artefacto fue advertido esta mañana y la sospecha surge porque se encontraba en un lugar al que no se tiene acceso desde la calle. “La descubrieron esta mañana, por eso estamos pidiendo las cámaras de seguridad para ver si detectamos algún movimiento extraño. El único acceso al lugar es por la cochera del edificio y no se puede ingresar por ningún otro lado. Ese lugar no debería ser de fácil acceso”, indicó el funcionario.

Según informaron miembros de la División de Explosivos, en una primera instancia, la valija contendría ropa, calzado y metal y pesaría alrededor de 22 kilos.

Video Silvina Bravo

NOTICIA EN DESARROLLO