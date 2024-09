Ordenaron la prisión preventiva del hermano del diputado acusado por pedofilia

Al igual que su hermano y ex diputado libertario Germán Kiczka, el acusado misionero por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) Sebastián Kiczka deberá cumplir con la prisión preventiva ordenada por el magistrado Miguel Ángel Faria, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.

El juez tomó esta decisión durante la tarde del viernes, luego de que Sebastián se negara a declarar en la fallida ampliación de indagatoria porque el abogado defensor no se presentó a la audiencia.

En el texto firmado por el titular del Juzgado N°4 de Apóstoles, se explicita que al mayor de los hermanos Kiczka “se le imputa la presunta responsabilidad de tener, facilitar y distribuir a personas no individualizadas alrededor de 319 archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.

Además, se remarca que en el material secuestrado se observa “a niños y niñas de muy corta edad; algunos de los cuales a simple vista se advierte que no alcanzan los 13 años de edad, siendo abusados sexualmente mediante diferentes prácticas”.

Por otro lado, en el expediente también se indaga en la serie de chats que fueron detectados producto del primer allanamiento en el domicilio del padre de los imputados, en febrero pasado, en los que Sebastián afirma haberse bajado “una aplicación para ver nenitas”, habla de su adicción por el abuso sexual infantil y de situaciones en las que presuntamente abusó a varias niñas. También se observaron chats en los que invita a tener un encuentro de las mismas características a una adolescente de 14 años.

En aquellos chats el imputado explícitó: “Yo me bajé una app para ver nenitas de 12 años, pero tambien quiero a la de 14. No sé como siempre zafo. Mirá que me estuve con menores”.

Asimismo, el imputado añade en esas conversaciones: “Ay, Dios... Me tengo que sacar esa adicción a las menores. Pero es que me gustan”.

Por último, se determinó que buscaba zoofilia en páginas pornográficas y que muchos registros de abusos sexuales de menores habían sido eliminados.

La carátula de la causa es “Publicaciones, reproducciones y/o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a las actividades sexuales explícitas”, contemplada en el artículo 128 del Código Penal Argentino.