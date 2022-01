Otra tragedia con un cuatriciclo en Pinamar: murió un joven de 31 años

Un joven de 31 años murió esta tarde en un accidente mientras acompañaba a otra persona en un cuatriciclo cerca de La Frontera, en Pinamar, a metros de donde perdió la vida días atras una correntina de 33 años.

Fue identificado como Antonio Emilio Salinas, de 31 años. Murió luego de llegar al Hospital por politraumatismos. Su compañero, que también tiene 31 años y manejaba el vehículo, está grave. Los dos son de la localidad bonaerense de Escobar.

Según confirmaron la secretaría de Seguridad del Municipio, el trágico accidente ocurrió esta tarde cuando dos jóvenes, en un cuatriciclo y sin casco chocaron con un UTV, un vehículo similar pero con carrocería y más potencia.

Lucas Ventoso, de la secretaría de Seguridad, advirtió que estos accidentes, que muchas veces terminan con fallecidos, son producto de que los turistas se meten con sus cuatriciclos en la zona de los médanos, que está fuera de los límites de Estado.

Y lo hacen “incumpliendo las medidas de seguridad”. “Entran por Costa Esmeralda, o por la ruta, incluso a veces por el corredor seguro de la playa. En todos lados hay carteles que indican que no se puede pasar los 40 kilómetros y con casco. Y a los médanos no pueden entrar, es terreno privado. Pero lo hacen igual”, contó.

El piloto del UTV, un hombre de 50 años, está fuera de peligro. Ventoso advirtió sobre el peligro que implica meterse en la zona de los médanos. “La madre que se mató, de 33 años, no mató a sus hijos de casualidad. Hay que terminar con esta locura, con este delirio. Entran como si fuera el Sahara, y no saben o no toman conciencia de los peligros que corren”, explicó.

Hace pocos días atrás, hubo otra tragedia cuando una mujer de 33 años perdió el control de un cuatriciclo luego de saltar un médano. El vehículo, modelo Cforce 625, giró en el aire, e impactó sobre su cráneo, provocando heridas mortales. Al momento del accidente, dos menores de edad, de dos y de siete años e hijos de la víctima, y una mujer de 36 años viajaban arriba del cuatriciclo. Ninguno de los cuatro ocupantes llevaban casco.