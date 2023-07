Otro accidente en la avenida Bicentenario: Menores resultaron lesionados

A las 22:30 horas, la Policía fue alertada de otro siniestro vial sobre la avenida Bicentenario, más precisamente a la altura de la rotonda. Al llegar, los efectivos de la comisaría Décimo Primera de Valle Chico, encontraron un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, atravesado sobre la calzada y al lado a un hombre que se identificó como Juan Manuel Cruz, indicando ser el conductor del rodado.

Al dialogar con los uniformados, el hombre les manifestó que viajaba desde La Rioja, acompañado de su esposa, Gabriela Ramos (34) y de sus hijos, Karina, Rocío y Alexis, quienes aquejaban dolores en distintas partes del cuerpo, por lo que la Policía convocó de inmediato la presencia de cuatro ambulancias del SAME.

Mientras aguardaban el arribo de las unidades de salud, Cruz les dijo a los policías que perdió el control del vehículo, puesto que no hizo la rotonda, ya que nunca vio la curva, aparentemente por la falta de una buena iluminación artificial en la zona. Finalmente, las cuatro personas que viajaban como acompañantes en el vehículo siniestrado fueron trasladadas en la ambulancia del SAME al hospital de urgencias para una mejor atención médica, en tanto que el conductor permaneció en el lugar del hecho, ya que no era necesario su traslado al hospital.