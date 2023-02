Reclamo de justicia Panfleteada por Rojitas: no le permitieron a la familia pegar los afiches en Uthgra El pedido de justicia se realiza bajo esta modalidad y planea intensificarse con las redes sociales, para de esta manera obtener el apoyo de la sociedad. Fernando Rojas, hijo del ex ministro, reconoció que la familia no tiene el acompañamiento del gremio ni del gobierno provincial.