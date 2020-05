Para las defensas de los imputados, la Fiscalía no tiene pruebas

A renglón siguiente, los abogados de los imputados alegaron. En primer término, lo hizo el Dr. Luciano Rojas, en representación de Segura, quien negó la participación de su asistido en el hecho criminal por el que fue llevado a proceso. En defensa del imputado Segura, el Dr. Rojas denunció la falta de atención del Ministerio Público en su alegato de la declaración de Segura. “No fue tenido en cuenta por los fiscales.

Pasó mucho tiempo y queda muy en claro que este juicio es muy atípico. Perdió todas las formas”. Seguidamente, y ya citándose en el hecho en sí, el letrado expresó “la escala penal se modificó después de que el imputado ejerció su defensa. Tenía una escala penal de 25 años y, en los alegatos, los fiscales concluyeron con una pena sensiblemente mayor a la que él se defendió.

Además, no se puede llegar a certeza por las descripciones diferentes. La prueba directa es Pereyra, los dos Carrizo, Palacios y Suárez. Uno de ellos declaró varios meses después, siendo esa la prueba que trae la Fiscalía. Los testigos presenciales no coincidieron en la ropa, ni en el casco, ni el vehículo. Los cinco testigos dijeron que no había luz, que Pacheco estaba debajo de un foco, no así Segura”, agregó. En otro párrafo de su alegato, Rojas se refirió a la moto: “La moto es una condición indisoluble. Ni Pacheco ni Segura tienen moto. No puedo entender de qué certeza habla la Fiscalía. Hay una animosidad de uno de los fiscales para con Segura. Este fiscal es el que tenía a cargo la investigación y el tribunal debe tener en cuenta esta situación”. Finalmente, Rojas remarcó que “no se puede resolver un homicidio con lo que un amigo le contó a otro”.

En síntesis, indicó: “No se alcanzó el grado de certeza necesaria para declarar responsable a Segura por el homicidio” Asimismo, recordó que la Fiscalía no pidió la detención de su asistido. Es decir, que Ismael Segura, en caso de ser declarado culpable, no quedará preso hasta tanto quede firme la sentencia. Luego, hicieron lo propio los abogados defensores de Pacheco, quien por encontrarse cumpliendo una condena en el penal de Miraflores y ante la cuarentena por la propagacion del Covid-19, no fue llevado a la sala, sino que siguió el juicio a través del sistema de videoconferencia. Los abogados cargaron contra los testigos, indicando que estos no arrojaron luz en el debate. Además, señalaron que la Fiscalía no aportó ninguna prueba convincente en contra de Pacheco. “El arma nunca fue encontrada”. Al concluir los alegatos, los letrados pidieron la absolución e inmediata libertad de Pacheco y si no, el mínimo de la pena.