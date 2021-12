Para la justicia no hay elementos para procesar al excamarista Morales, pero tampoco los hay para sobreseerlo

Pasado el mediodía de hoy se conoció que el juez federal Miguel Ángel Contreras concluyó la etapa de procesamiento en la causa donde ocho personas, entre ellos el exjuez de la cámara de apelaciones de la provincia Juan Pablo Morales están imputados por narcotráfico.

Voceros judiciales consultados por La Union indicaron que el magistrado resolvió dictar el procesamiento a Sebastian y Andres Frías, Marco Reartes, Gabriel Lazarte, su novia, Emilce Araoz, Baigorri y Vizgarra, cinco de ellos con prisión preventiva, es decir que permanecerán detenidos hasta tanto se ocupen el banquillo de los acusados en el juicio oral.

En tanto, que al ex juez el magistrado Morales se le dictó la falta de merito. Según explicaron fuentes judiciales consultadas la falta de merito en el proceso penal significa que todavía en el expediente no se cuentan con elementos de prueba suficientes para procesar al imputado pero, en este caso en particular el juez tampoco tiene elementos para dictarle al abogado Morales el sobreseimiento. Según trascendió, aún hay algunas pruebas que están pendientes en el marco de la investigación tales como el análisis de los teléfonos celulares de todos los detenidos.

Más allá de la situación procesal de cada una de los ocho imputado allegados a la investigación señalaron que lo importante es que “la causa está resuelta en los tiempos oportunos”.

Emitida la sentencia con sus respectivos fundamentos por parte del magistrado la misma fue notificada a los abogados defensores de todos y cada uno de los imputados, pudiendo ahora las partes apelar o no dicha sentencia al margen que la investigación en la causa por narcotráfico continuará.