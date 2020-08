Parejas violentas: A ella la atacaron con un palo en la cabeza, a él lo apuñalaron y ambos fueron al hospital

La violencia contra la mujer no cesa en nuestra Capital. Una mujer de 31 años tuvo que ser hospitalizada de urgencias, el fin de semana, con múltiples traumatismos de cráneo. Su pareja, de 37 años, ahora detenido, había sido también denunciado el viernes por violencia.

Voceros policiales y judiciales consultados por este diario indicaron que el hecho más reciente ocurrió el sábado a las 21:30, en el barrio Parque Norte manzana C lote 11. En el lugar, la víctima -cuya identidad se reserva- oriunda de Ambato, se encontraba compartiendo una fiesta familiar, cuando el acusado llegó y comenzó a golpearla con un palo en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Luego, se dio a la fuga. Minutos después, llegó la Policía y estos convocaron al personal del SAME, quienes, luego de brindarle los primeros auxilios, resolvieron trasladar a la víctima al Hospital San juan Bautista, donde quedó internada por un golpe considerable en la cabeza.

Después de agredir a su pareja, el sujeto se marchó antes de que llegara la policía. Con los datos aportados por la víctima, personal de la Comisaría Tercera arrestó al joven de 27 años, de apellido Acevedo, donde quedó detenido a disposición del fiscal Horacio Brizuela, por el supuesto delito de violencia de género.



Detenidos

Durante la tarde del sábado, dos hombres fueron detenidos por violencia de género. Uno de los procedimientos se concretó en la Manzana “D” del barrio La Esperanza. En el lugar, efectivos de la Comisaría Octava arrestaron a un hombre de 34 años, quien agredió físicamente a su pareja, una mujer de 37 años. Diez minutos después, por requerimiento del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría Novena, conjuntamente con sus pares de la División Infantería se hicieron presentes en el barrio 40 Viviendas Sur, y aprehendieron a un hombre de 33 años, quien habría agredido físicamente a una mujer mayor de edad.

En ambos casos, las damnificadas radicaron las denuncias en los precintos judiciales correspondientes.

Terminó en el hospital, apuñalado por su pareja

Un hombre denunció, en las primeras horas de la mañana de ayer, haber sido apuñalado por su pareja, una mujer mayor de edad quien, tras el ataque, se marchó.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, a las 7:50 aproximadamente, un llamado a la Comisaría de San Isidro dio cuenta que en el loteo Barroso, en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo, había una persona herida de arma blanca. De inmediato, el móvil de la jurisdicción se trasladó al lugar indicado, donde al arribar encontró a Juan Gabriel Aguirre, quien presentaba varias heridas de armas blancas en el cuerpo. El mencionado les indicó que, momentos antes, habría mantenido una discusión con su pareja, quien tomó un cuchillo y lo apuñaló, para luego, marcharse antes de la llegada de la Policía.

Por las lesiones que presentaba Aguirre, los efectivos convocaron una ambulancia del SAME, cuyo personal médico asistió al herido para, luego, ser trasladado a esta ciudad Capital, quedando internado en el hospital de urgencias. En el lugar del hecho de sangre, el personal de la Unidad Judicial N° 10 de Valle Viejo se apersonó y llevó a cabo el trabajo de rigor bajo las directivas de la fiscalía en turno.