Pedro Vélez sobre el caso Pachao: "Se pone en tela de juicio al fiscal actuante"

Al concluir la audiencia de ayer, el abogado Pedro Vélez dialogó con LA UNIÓN y explicó de qué se trata y solicitó al tribunal que se llame a declarar a los seis funcionaros judiciales que tomaron las declaraciones a Leonel González.

"Pablo Pachao declaró, supuestamente, que al testigo Leonel González lo obligaron a firmar sus declaraciones, incluso con el ejercicio de la fuerza, a través de cachetadas para que firmara una declaración que se reprodujo durante tres ocasiones¨, expresó Vélez agregando: “González declaró tres veces”. “González hoy por hoy está fallecido, no podemos pedir que González venga a que aclare sobre esas circunstancias y en ejercicio del derecho a la defensa y fundamentalmente teniendo en cuenta que, más allá de que sea un testimonio de oída y pueda tener determinada relevancia o no, yo no puedo pedirle al tribunal que adelante una opinión sobre la valoración que va a hacer sobre el testimonio de Pachao, por lo cual me pareció atinado solicitar que los seis funcionarios judiciales que intervinieron en las distintas declaraciones del joven González declaren cómo fue el acto, si el acto fue normal”, expresó. Remarcando el abogado: “Yo considero, y esto lo dejo claro, que esos actos fueron perfectamente transparentes y normales. Es insólito pretender que seis funcionarios judiciales se comploten para hacer declarar a una persona de determinada manera y en distintos espacios temporales. Pero bueno, en resguardo del derecho de defensa, tengo que solicitar esa prueba, ante el hecho de que se pone en tela de juicio el accionar hasta del mismo fiscal actuante ahora”. “El Dr. Costilla es uno de los funcionarios que da fe de estos actos y, como digo, yo no pongo en tela de juicio, quien lo puso en tela de juicio fue Pablo Pachao y la querella", finalizó Pedro Vélez.