Pelea sangrienta: Un hombre terminó con diez puñaladas en el cuerpo

Una pelea sangrienta tuvo lugar ayer a la tarde, en el populoso barrio Eva Perón, en esta ciudad Capital, que dejó como saldo a un hombre de 40 años internado en el Hospital San Juan Bautista, con diez puntazos, siete en el pecho y tres en la espalda y otro sujeto de 33 años detenido en el calabozo de la Comisaría Séptima. Por fortuna, las heridas fueron superficiales por lo que el herido se recuperaba al cierre de esta edición en una habitación común del nosocomio. Por el hecho, un vecino de 33 años fue arrestado en averiguación del hecho.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este medio indicaron que, aproximadamente a las 17.00 horas, un llamado telefónico los alertó que en calle Chuquisaca del barrio Eva Perón, más precisamente en la manzana 35 lote 2, había una persona herida de arma blanca.

Al constituirse el móvil de la Comisaría Séptima encontró a Sergio Víctor Jaime, de 40 años, en la vía pública, con varias heridas de arma blanca en el cuerpo, las que podía observársele a simple vista en el pecho por lo que, inmediatamente, convocaron a una ambulancia del SAME, en la que fue luego derivado el herido al hospital.

Por dichos de vecinos que estaban junto al herido, la policía tomó conocimiento que el hecho de sangre se habría producido aparentemente en el marco de una gresca, cuyos motivos eran desconocidos para los vecinos, quienes, sin embargo, señalaron como autor del hecho a Gustavo Alfredo “Macho” Varela, de 33 años de edad, de quien brindaron su domicilio. Seguidamente, la patrulla se trasladó al lugar, donde los efectivos se entrevistaron con el sospechoso, a quien le indicaron que había sido sindicado como el autor del hecho por lo que, sin oponer resistencia y colaborando con el procedimiento, según resaltaron de la investigación, Varela abordó el móvil policial, que lo trasladó a la comisaría de barrio Eva Perón.

En cuanto al estado de salud de Jaime, fuentes consultadas indicaron que el hombre se recuperaba favorablemente y, si bien los “puntazos” habían sido varios, no fueron profundos y no afectaron ningún órgano vital por lo que su vida no corrió riesgo, permaneciendo anoche internado en una sala común.

En el lugar del incidente de sangre trabajó personal de la Unidad Judicial N° 7 y los peritos bajo las directivas de la fiscalía en turno.