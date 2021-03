Perdió el control del auto chocó y volcó espectacularmente

Un siniestro vial, que por las características de este las consecuencias pudieron ser mayores, ocurrió ayer a la tarde, en la zona este de la Capital. La conductora del vehículo siniestrado solo sufrió un golpe en la mano, por lo que no fue necesario su traslado al hospital. Los daños materiales tanto en el auto que conducía como en el rodado que colisionó previo al vuelco son de importancia.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por LA UNIÓN informaron que a las 18.50 tomaron conocimiento a través de un llamado telefónico que sobre la avenida 34, metros antes de llegar a la intersección con calle Antonio Taire, se había producido un siniestro vial. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron un automóvil marca Renault Clio, dominio gbv562, de color gris, asentado sobre el techo con sus cuatro ruedas hacia arriba. Junto al auto, estaba su conductora, quien se identificó como Milagros Sánchez (19), quien aquejaba sentir un dolor en su mano derecha por lo que el personal actuante convocó a una ambulancia del SAME para su asistencia.

Según se supo, Sánchez circulaba por la mencionada avenida con sentido norte, cuando por causas que son materia de investigación judicial perdió el control del auto e impactó contra otro automóvil marca Jeep, dominio AE347UH, de color azul, el que estaba estacionado sobre dicha avenida, propiedad de Carlos Alberto Agüero. Producto del choque, el auto conducido por Sánchez volcó de manera espectacular.

Mientras la joven recibía atención médica, la policía convocó al personal de la unidad judicial para que llevaran a cabo el trabajo de rigor correspondiente; apersonándose también en la escena del siniestro los peritos.

Finalmente, y por recomendación de los profesionales médicos que asistieron a la conductora del auto volcado, no la trasladaron al hospital permaneciendo en el lugar hasta tanto se concluyeron las pericias.



En Tinogasta

Por otra parte, entre las 12.15 y las 18.00 horas de ayer, el departamento Tinogasta fue escenario de tres hechos de tránsito.

El primero ocurrió a la altura de Los Cerrillos km 1294, sobre Ruta Nacional N° 60, donde por causas que se investigan, un motociclista derrapó. Al llegar al lugar se constató que se trataba de Nicolás Matias Spencirri, con domicilio en la localidad de Florencia Varela- provincia de Buenos Aires. Este circulaba a bordo de una motocicleta BMW 500 cc. Quien habría perdido el control del rodado derrapando sobre la cinta asfáltica, ocasionando daños materiales en el rodado. En cuanto al masculino, este fue trasladado por la ambulancia local ya que habría sufrido dislocación del hombro derecho, encontrándose en buen estado de salud según el informe médico.

A las 16:45, tres kilómetros antes del siniestro previamente relatado, es decir , en Los Cerrillos, entre los km 1.291 y 1.292 Diego Seco, de 41 años de edad, se conducía en una camioneta Marca FORD, modelo Eco Sport, dominio AA944PO, de color bordó, cuando perdió el control del rodado derrapando e impactando contra el cerro. A pesar de la violencia del siniestro, solo se produjeron daños materiales.

Finalmente, a las 18.00, un tercer siniestro vial fue reportado a la policía de Tinogasta. Este ocurrió en calle Copiapó, intersección calle Sarmiento, donde una motocicleta, marca Zanella 50 cc, de color roja, conducida por Rita Ernestina Kron, de 45 años de edad, colisionó con una motocicleta marca Honda, modelo CG 150cc, de color negro, sin dominio, sin cachas, conducida por Agustin Aguilar, de 22 años, quien iba acompañado por la Nadia Davalos (20). Producto de la colisión, los ocupantes de ambas motos resultaron lesionados, siendo trasladados al hospital zonal en la ambulancia. Según se informó con posterioridad desde el hospital a la policía, la mujer, Kron, quedó internada con una fractura de pelvis y fémur, mientras que los jóvenes Aguilar y Dávalos fueron derivados a esta ciudad Capital, con traumatismo de cráneo, para una mejor atención médica.