Perdió el control y se estrelló con un poste de la luz

A las dos de la madrugada de hoy, la policía fue alertada mediante un llamado telefónico que sobre la Avda. Presidente Castillo, más precisamente frente a las instalaciones del predio de F5 se había producido un siniestro vial.

Los efectivos de la Comisaria Tercera se trasladaron al lugar donde al llegar observaron un vehículo de color blanco, sobre la vereda de F5 del carril norte, tratándose de una camioneta marca Ford modelo Raptor F-150 , la cual circulaba por dicha avenida con sentido Este, la que por el impacto resultó con daños en la carrocería.

Junto al rodado, se encontraba Guido Moguetta (45) conductor del rodado quien manifestó que perdió el control del vehículo y terminó chocando a un poste del alumbrado público, provocando la caída del cableado.

Como el conductor, único ocupante de la camioneta no presentaba ningún tipo de lesión, no fue necesaria la presencia para el lugar del personal del SAME.

Sin embargo, si llegaron a la escena del siniestro personal de la empresa ECSapem quien se encargaron del corte del cableado del poste caído. En cuanto a la camioneta siniestra, luego fue trasladada por personal de la empresa Mogueta a la que pertenece.