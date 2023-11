Perdió el control y terminó chocando contra un poste de luz

Pasadas las nueve de la mañana, se registró un siniestro vial. El mismo aconteció en una de las calles internas del Parque Adán Quiroga y Avenida Legisladores.

Allí efectivos judiciales confirmaron que una camioneta Ford Eco Sport, color negro fue encontrada en la rotonda ubicada en misma intersección. En el lugar se encontraba Carlos Daniel Torres de 64, quien era el conductor, el que reconoció que perdió el control del rodado, y producto de esto terminó impactando con un poste de alumbrado público.

Al no presentar lesiones, el conductor no recibió asistencia del SAME.