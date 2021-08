Piden junta psiquiátrica para acusado de estafas y grooming

En la mañana de ayer, Juan Carlos “Vitillo” Barrionuevo fue trasladado desde la comisaría en la que se encuentra detenido desde el último sábado, a disposición del fiscal Gober, al Juzgado de Control de Garantías de avenida Virgen del Valle al 100, para la realización de la audiencia de control de detención. La jueza Mas Saadi abrió la audiencia pasadas las 10.00 hs y, en presencia del imputado de grooming y estafa, escuchó al fiscal y al abogado defensor de este.

A líneas generales, el fiscal solicitó que la jueza mantuviera la situación de detención de Barrionuevo, teniendo en cuenta, no solo los hechos por los que hoy nuevamente está ante la Justicia, sino también por los antecedentes que pesan sobre este. En tanto, el Dr. Orlando del Señor Barrientos pidió a la magistrada que a su asistido sea “examinado por una junta psiquiátrica”.



Luego de escuchar a las partes, la magistrada resolvió pasar a un cuarto intermedio para hoy, cuando dará a conocer el veredicto. Al concluir la audiencia, LA UNIÓN entrevistó al abogado del imputado, Dr. Barrientos, quien manifestó: “Me preocupa la patología que tiene -refiriéndose a Barrionuevo-; tiene 10 causas iguales, por eso, para mí es importante que determine un psiquiatra qué tiene. Si es tratable o no es tratable o si tiene una enfermedad”.

Agregando: “Pedí una junta psiquiátrica, que nunca me la otorgan. Siempre otorgan una pericia de un solo psiquiatra, yo necesito una junta psiquiátrica que determine en qué condiciones está ese muchacho. Pido tres opiniones, que no es lo mismo que una. La pericia que otorga la firma el psiquiatra, un asistente social y una psicóloga, nada que ver. Yo pido una junta psiquiátrica, no lo que ellos quieran hacer. Pido tres psiquiatras”, insistió el letrado.



En cuanto a los antecedentes, el abogado explicó que pesan diez causas anteriores y cuenta ya con tres condenas, “para mí, no está bien porque siempre es el mismo tema, estafas o que son interpretadas de acuerdo a la fiscalía como otros delitos, pero siempre rondando en las estafas”.

Cabe recordar que, Barrionuevo fue detenido el sábado, tras estafar a una joven, por lo que se le imputó los delitos de estafa y grooming.