Pidieron la absolución de un acusado de abuso sexual a una menor

La Dra. Silvia Barrientos, representante de la víctima de un caso de abuso sexual, en diálogo con LA UNIÓN, se refirió a la audiencia celebrada hoy en la Corte, donde la defensa del acusado planteó un recurso de casación. En sus declaraciones, la abogada destacó la contundencia de las pruebas presentadas y la grave afectación psicológica sufrida por la víctima.

Barrientos expresó: "El abogado defensor del imputado planteó este recurso de casación que mantuvo hoy con argumentos absurdos, que ya fueron desvirtuados, los mismos que sostuvo en sus alegatos a la hora del debate, donde minimiza los hechos, habla de que el menor habría sido inimputable en esa época."

Al respecto, explicó que la defensa intentó cuestionar la existencia de la Cámara Gessell, donde la víctima expresó con claridad ser víctima de abuso sexual, y también negó los hechos ocurridos en el lugar señalado por la parte querellante.

"No solamente la Cámara Gessell es la prueba irrefutable de la existencia del abuso para la víctima, sino que es un elemento probatorio más", subrayó la abogada sobre este aspecto. Además, mencionó innumerables pericias psicológicas realizadas, en las cuales la niña dibujó imágenes con connotaciones fálicas, demostrando el impacto traumático del abuso.

"Los niños no mienten, los niños dicen la verdad y una niñita de tan pequeña edad no tenía por qué mentir. Hay palabras que no se pueden reproducir por esto del respeto a la víctima, pero hay términos empleados, contundentes y muy impactantes empleados por los psicólogos que hicieron la pericia a la niña", expresó la letrada.

A continuación, recalcó que el abuso sexual causa una muerte psicológica en las víctimas y resaltó la importancia de que el acusado reciba una pena efectiva que incluya resocialización y educación sobre el trato hacia las mujeres y niñas.

Ahora, se espera la confirmación de la sentencia condenatoria que impuso el Tribunal Penal Juvenil a cargo del Dr. Morabito.