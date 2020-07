Pomán: Investigan el abuso sexual a una niña de siete años y sospechan de un familiar

En la jornada de ayer, se conoció que una pequeña de siete años de edad habría sido víctima de un abuso sexual. El autor sería un familiar, quien ya está siendo investigado por la Justicia.

Se conoció que el miércoles a la noche, una niña de siete años, de quien se reservan todos sus datos personales, fue trasladada al hospital local de Pomán con signos, presuntamente, de abuso sexual.

El hecho fue denunciado por la madre de la niña -de quien no se revelará su identidad para resguardar a la víctima-, en la comisaría departamental. Como se trata de un delito de instancia privada, las fuentes consultadas fueron cautas al momento de brindar detalles en relación a la causa, indicando que esta se encuentra siendo investigada.

Sin embargo, trascendió que el caso se conoció el martes a la tarde noche, cuando la niña, entre llantos, le contó a su madre que un familiar, el ahora denunciado, abusaba de ella.

La víctima le habría dicho tambien que los hechos venían sucediendo desde finales del mes de junio, cada vez que el hombre iba de visita a su casa. Luego de escuchar el relato de su hija, la mujer se dirigió de inmediato ante la Policía y denunció el hecho.

Seguidamente, los investigadores pusieron en conocimiento de la fiscala de Andalgalá con jurisdicción en Pomán, Dra. Verónica Rodríguez, de lo sucedido, quien impartió los pasos a seguir. Fue así que luego de examinar a la niña en el hospital, se dispuso el arresto en averiguación del hecho del sospechoso. Asimismo, se ordenaron distintas pericias sobre la niña y se dispuso que tanto ella como su grupo familiar recibieran atención profesional.

En la mayoría de los delitos contra la integridad sexual, las víctimas son niñas, niños y adolescentes de ambos sexos. Según expresan los expertos, el abuso sexual en la infancia (ASI) sucede cuando una persona, por lo general adulto, utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica o la fuerza para involucrar a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales de cualquier índole.

Según nuestro sistema penal, todo involucramiento con una niña o niño menor de 13 años se considera “abuso sexual” porque no se concibe legalmente la posibilidad de que a esa edad se consienta una práctica sexual. El consentimiento sexual en menores de 13 años no es considerado válido. En los adolescentes de entre 13 y 16 años, hay abuso cuando el autor se aprovecha de la inmadurez sexual de la víctima; figura penal que ha generado muchas discusiones entre penalistas.