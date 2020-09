Por cuarta vez, robaron un local de ropa deportiva

Nuevamente un local comercial de ropa deportiva ubicado en pleno centro fue objeto de la inseguridad.

Hace unas semanas, la firma OZ Zeta ya había sido robada y tras el hecho el propietario denunció el faltante de una importante cantidad de prendas. Ahora la historia vuelve a repetirse y la situación es alertado vía redes sociales, donde Sebastián Ortíz, responsable del comercio, descargó su bronca. "Son las 3,21 hs de la mañana del día Viernes 18 de Septiembre, mi familia preocupada en la casa porqué otra vez tuve salir durante la noche ante una nueva situación de robo o intento de robo. Ya se fue el vecino que me llamo por teléfono para avisarme. Ya se fue la Policía y otra vez me quedo solo, con el local abierto, si abierto, pensando y tratando de entender esta situación que me toca vivir otra vez".

Seguidamente tras marcar la impotencia, dolor y tristeza por el duro hecho, Ortíz añade "mi local está a dos cuadras de la peatonal, a cuatro cuadras de la comisaría , a una cuadra y media de la Policía Federal. Estamos a 30 metros de un juzgado en donde hay guardia las 24hs, a 10 metros de la casa de un juez, y a pesar de todo esto en 50 días nos entraron a robar tres veces. Hoy nos intentaron robar una cuarta vez.

¿Con quién tengo que hablar para que nos ayude a parar un poco esto?. La verdad no lo sé".