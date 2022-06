Por decisión de la Corte de Justicia, Ezequiel Walther regresará al cargo de fiscal de instrucción

Este miércoles la Corte de Justicia de Catamarca ordenó que Ezequiel Walther, quien hasta el momento se desempeñaba como fiscal de Cámara de Segunda Nominación en comisión, cese en estas funciones. En consecuencia, ahora volverá a ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción Penal Nº4 en el cual es titular.

La medida se tomó ayer en el pleno realizado en el Máximo Tribunal de Justicia de la provincia. Asimismo, también se determinó aceptar la licencia extraordinaria solicitada por el fiscal, la cual se extenderá durante el mes de julio. En ella están acumuladas la feria de invierno, así como licencias que le adeudaban. Sin embargo, esto aún no fue resuelto, pero la Corte de Justicia analizaría el pedido.

Cabe recordar que el fiscal se encuentra involucrado en un caso que se dio a conocer el martes a la mañana, cuando se le acusó de hurtar dos cajas de herramientas de una camioneta perteneciente a la empresa John Deere en una playa de estacionamiento.

Frente a esta situación, el fiscal hizo declaraciones en la Unidad Judicial Nº 5, donde lo denunciaron penalmente por el hecho. "Estoy absolutamente tranquilo", manifestó y aseguró: "Soy ajeno a cualquier tipo de situación ilícita. Es una simple equivocación y mala interpretación de las cosas como pasaron, nada más”.

“Estoy convencido de que las repercusiones van a ser de acuerdo a la interpretación que cada uno quiera hacer y le pueden dar exageraciones y derivaciones que no son las que corresponden”, explicó el funcionario .

“Eso es totalmente falaz, no es cierto. Tras los insultos y agravios de uno de los dos sujetos de la otra camioneta me fui, después de hablar con el jefe dela Brigada de Investigaciones que llego a la playa directamente al Precinto Judicial N° 5 y puse mi camioneta a disposición. Allí se le realizo la inspección ocular y se le tomaron fotografías. En todo momento estuve a disposición de la justicia”, explicó respecto a lo sucedido.

Más adelante, volvió a reiterar: “No fue ni más ni menos –consultado del por qué guardó las cajas de herramientas en el asiento de atrás de su camioneta- que para resguardar cualquier ilícito que se pueda suceder y, cuando me avisó el playero que esto estaba sucediendo, bajé –él se encontraba en su despacho en la Cámara Penal Nº 2 ubicada a metros de la playa- y cuando llegué había dos sujetos, uno rubio con el cual pude dialogar civilizadamente y de forma amena y le pedí disculpas. Le explique por qué estaban las cosas ahí, las bajé y le pedí en presencia de un montón de gente que estaba allí, que verifique, por favor, que no faltaba nada”.

“Había otro sujeto que estaba fuera de sí, que me insulto, me agravio y tuve que quedarme callado como correspondía porque no entendía la situación capaz le cause algún perjuicio laboral indebido. Me tuve que quedar callado como funcionario que soy y no podía entender”, agregó.

Investigación

La causa que ahora está en manos de la justicia, habría quedado registrada en las cámaras de seguridad de una oficina de turismo lindante a una playa de espaciamiento de calle San Martín a metros del edificio de las Cámaras Penales.

Según los denunciantes, el fiscal Ezequiel Walther habría tomado una caja de herramienta, la que estaba dentro de la caja de una camioneta estacionada al lado de la suya, sin ningún tipo de seguridad y la guardó en la caja de su camioneta.

El funcionario judicial, con más de quince años de carrera y legajo intachable, habría recibido un llamado telefónico el martes pasado cerca de la 13 horas, solicitando su presencia para la playa donde habitualmente deja su camioneta. Al llegar fue increpado por los supuestos damnificados, quienes le reclamaron el haber tomado -hurtado- según ellos con otros fines, las cajas de herramientas que estaban a la “vista de todos” y sin ningún tipo de resguardo.