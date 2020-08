Por falta de acusación, absuelven a joven acusado de robo

En horario vespertino, dio continuidad ayer el juicio en el que un joven, hoy de 18 años, era juzgado por un robo con arma cometido cuando era adolescente.

En la audiencia de ayer y ante el juez Rodrigo Morabito, la víctima no reconoció al imputado, quien estaba en la sala. Luego, el magistrado abrió la etapa de los alegatos.

El fiscal penal juvenil, en su exposición, no mantuvo la acusación ya que, según dijo, como la víctima no reconoció al imputado, no podía pedir una condena para este. Ante la falta de acusación fiscal, el defensor especializado no alegó y el juez debió absolver al joven por el beneficio de la duda.