Por mayoría del tribunal, absolvieron al fiscal Palacios

A las 15:00 el tribunal político que juzgó al fiscal Laureano Palacios por supuesto mal desempeño en el inicio de la investigación del crimen del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, lo absolvió y la Corte de Justicia deberá restituirlo en sus funciones.

La decisión fue tomada por mayoría, solo la Dra. Fernanda Rosales y la diputada Juana Fernández habían votado por la destitución.

En el veredicto, se dio a conocer también que, en breve, la Corte de Justicia de la provincia deberá restituirlo en su cargo de fiscal de instrucción n°2, del cual fue suspendido a finales del mes de marzo.

Lo solicitado por el fiscal Miguel Mauvecín

La cuarta audiencia, que se desarrolló en la Escuela de Capacitación Judicial, inició minutos después de las 9:00 de la mañana con la exposición de los alegatos de parte del Ministerio Público. Este, en la persona del Fiscal Miguel Mauvecín sostuvo la acusación marcando que "claramente se acreditó que teníamos un informe de autopsia deficiente, Palacios incurrió en mal desempeño de sus funciones al entregar el cuerpo y secuestrarlo nuevamente para una segunda autopsia".

Y seguidamente añadió que fue "claro mal desempeño de sus funciones y desempeño de su cargo, sabiendo que la muerte de Rojas era un acto homicida y contando con un informe de autopsia deficiente decidió entregar el cuerpo, y una vez entregado ordenó el secuestro del mismo para una segunda operación".

Más adelante expresó: "Cuando la doctora Miranda Zar le dijo que no era una muerte natural, tendría que haber conducido a la morgue, a su despacho, o al lugar que sea, buscar al a Dra. Miranda Zar, convocar al jefe de Homicidios. No entregar el cuerpo. Si era necesario ponerlo en la heladera de la morgue, hacer una junta médica e investigar la causa de la muerte, no que una tercera persona le dijera cómo había sucedido la muerte".

Tras otras consideraciones, y en el cierre de sus palabras dijo: "Con mucho pesar pido que se separe del cargo al fiscal Laureano Ricardo palacios por mal desempeño de sus funciones" y así finalizó su alegato.

Lo solicitado por la defensa del fiscal Palacios

Tras el alegato del representante del Ministerio Público, se escuchcó en la Escuela Capacitación Judicial, a la defensa del fiscal Palacios. Allí el Dr. José Camps, se respaldó en un archivo Powerpoint para exponer el concepto de mal desempeño y su limitación. El abogado durante su alegato solicitó al Tribunal que se dejara fuera de análisis algunas cuestiones relacionadas a la investigación que no hacen, a su criterio, a este procedimiento de enjuiciamiento.

El soporte digital sirvió para desglosar punto por punto su fundamento para demostrar el buen desempeño de su defendido, desde el decreto de inicio de la Investigación Penal Preparatoria hasta la suspensión en su cargo. Por último mencionó que a su entender quedó demostrado que el fiscal Palacios trabajó de manera activa y persistente en la causa.

En función de esto solicitó entonces el desistimiento de la acusación y la confirmación en el cargo de su defendido.