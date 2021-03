Por unanimidad, condenaron a once años de prisión a un padre que abusó de sus dos hijos

En la mañana de ayer, el tribunal de la Cámara Criminal de Segunda Nominación condenó a once años de prisión efectiva a un sujeto, quien llegó imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de sus dos hijos biológicos.

El debate, que por tratarse de un delito de instancia privada se desarrolló a puertas cerradas inició y finalizó esta mañana.

Minutos después de las 9.00, el tribunal, integrado por los jueces Luis Guillamondegui, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada, abrió la audiencia con la lectura de la requisitoria de la citación a juicio. Luego de escuchar el hecho, el ahora condenado -de quien se reserva la identidad para resguardar a las víctimas- asesorado por el abogado local Víctor García, declaró.

Según informaron voceros consultados, el imputado reconoció los cuatro hechos de los que se le acusa. Se arrepintió y les pidió disculpas a sus hijos, hoy adolescentes. Ante la confesión, se desistió de los testigos y se pasó a la etapa de los alegatos.

En su exposición, el fiscal Gustavo Bergesio, al igual que la asesora de Menores sostuvieron la imputación en contra del padre de las víctimas y coincidieron en solicitar una pena de once años de prisión. Ante la confesión del imputado, las víctimas, quienes habían sido citadas como testigos, no pasaron a la sala, evitándose así la revictimización de ambos.

Luego, hizo lo propio la defensa del imputado, quien pidió una condena de ocho años para su pupilo procesal.



Sentencia

Seguidamente, y antes de retirarse a deliberar la sentencia, los jueces escucharon la última palabra del imputado, quien volvió a pedir disculpas. Tras un breve cuarto intermedio, los magistrados reanudaron la audiencia, resolviendo declarar culpable al padre de las víctimas del delito de abuso sexual con acceso carnal, condenándolo a la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Cabe recordar, que el sujeto, quien se desempeñaba como personal policial de la fuerza de seguridad de la provincia, se encuentra alojado en el Penal de Miraflores desde hace más de dos años.

Los hechos de los que se le acusa salieron a la luz en el año 2010, cuando la niña le contó a una docente -quien fue la que realizó la denuncia- lo que le hacía su propio padre a ella y a su hermanito. Los abusos ocurrieron cuando las víctimas tenían entre cuatro y seis años de edad.