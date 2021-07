Pornovenganza: Se secuestraron los celulares de todos los denunciados

Si bien, por el momento, la denuncia presentada por una joven de 18 años el último fin de semana, en la ciudad de Tinogasta, departamento homónimo, hecho publicado en exclusiva por este diario, por la distribución y viralización de fotos íntimas suyas, que ella misma le había enviado a quien, por ese entonces, era su pareja, no cuenta aún con detenidos ni arrestados, pero la investigación avanza.

Ayer se conoció de voceros judiciales cercanos al expediente, que como en la denuncia la víctima identificó con nombre y apellido a las personas que supuestamente estarían involucradas en el caso, su expareja, un amigo de este y otros dos amigos del amigo del ex, desde la fiscalía se ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de todos los sospechosos. Medida que fue materializada por la policía local, quienes, luego de entregar los teléfonos a la fiscalía, estos los remitieron a esta ciudad Capital, más precisamente a la División de la Policía Cibernética, que a través de ellos se proceda a la visualización del contenido, como así también se “rastree” y se oficie a las distintas empresas de telefonía celular a la que pertenece cada uno de los móviles secuestrados, información acerca del envío y recepción de imágenes, de videos y mensajes que guarden relación con la causa que se investiga.

Según explicaron, se busca determinar quién de todos los acusados es el que distribuyó la foto y los videos.

Si bien en la denuncia, la joven relata que las fotos fueron enviadas con su consentimiento por ella misma su expareja, uno de los sindicados, aquellas eran privadas y no para que las compartiera con terceros, ni mucho menos en las plataformas virtuales.

De confirmarse que habría sido la expareja de la denunciante quien inició la cadena de distribución de fotos y videos íntimos, al sujeto podría caberle la acusación de “pornovenganza”. Cabe recordar que, a principio del mes de junio, en la vecina provincia de La Rioja, la Justicia condenó a prisión efectiva a un ex por un hecho de características similares.