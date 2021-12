Prisión efectiva para el joven que provocó la muerte de una pareja en un siniestro vial

Tal como estaba previsto, en la jornada de hoy, finalizó el juicio oral y público que, dos semanas atrás, había iniciado en el Juzgado Correccional N° 3 en contra de Carlos Fuenzalida, quien debía responder por el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales y lesiones culposas graves en concurso ideal por un hecho de tránsito ocurrido en el mes de agosto del año 2015, en la Ruta Provincial N° 1 en Fray Mamerto Esquiú.

Al mando de un automóvil, Fuenzalida circulaba a una velocidad superior a los 102 km/h, cuando sobrepasó a un automóvil que lo precedía y, tras invadir el carril contrario, impactó a la camioneta en la que se trasladaban Sandra Quiroga y Gustavo Ramón Aguirre, quienes fallecieron prácticamente en el acto. Junto a la pareja viajaba una de las hijas de Sandra, quien se salvó milagrosamente, pero en la actualidad, seis años después, sufre las secuelas dejadas por el fatal siniestro vial. Carlos Fuenzalida fue declarado culpable por el juez y condenado a tres años y ocho meses de prisión, tal como lo solicitó el fiscal en sus alegatos.

Pasadas las 8.30 de la mañana, el juez Javier Herrera se constituyó en el recinto del Juzgado Correccional N° 3 y abrió la última audiencia, otorgándole la palabra al imputado, quien pidió perdón.

Ante las nuevas restricciones sanitarias por el rebrote de Covid-19, en la jornada de ayer, no se permitió el ingreso al recinto ni de los familiares de las víctimas ni de la prensa, por lo que el ahora condenado, al expresar su última palabra, indicó que “lamentaba que no estuvieran sus hijas presentes en la sala para pedirles perdón personalmente”, contó un vocero judicial. Además, agregó que “si tuvo alguna culpa o responsabilidad en el luctuoso hecho, pido perdón”, reiteró.

Seguidamente, el juez se retiró a deliberar el veredicto de sentencia, el cual develó pasadas las 10.00 horas.

Mientras tanto, sobre calle Sarmiento a metros de la intersección con calle San Martín, familiares y amigos de la pareja fallecida se manifestaron pacíficamente, esta vez, cortando la calle por lo que la policía debió interrumpir la circulación vehicular por dichas arterias desde las 8.30 hasta pasadas las 11.00 de la mañana.

Al cántico de “justicia y “asesino”, los manifestantes hicieron una vigilia hasta que se dio a conocer el veredicto.

Constituido nuevamente el magistrado en el recinto y con la presencia de las partes y el imputado ahora condenado, se leyó por secretaria el veredicto de sentencia. Para que el mismo pudiera ser escuchado en vivo por los hijos de las víctimas, el juez resolvió dejar abiertas las puertas de la sala.

En la sentencia, Herrera declaró culpable a Carlos Fuenzalida del delito por el que venía incriminado, condenándolo a la pena de tres años y ocho meses de cumplimiento efectivo -tal como lo había pedido el fiscal Figueroa-, el doble de tiempo de inhabilitación para la conducción imprudente de un vehículo automotor y, además, deberá pagarles un resarcimiento económico a los deudos de más de doce millones de pesos.

Cabe aclarar que, si bien el joven fue condenado a prisión efectiva, es decir, que deberá cumplir la pena en el penal de Miraflores, por el momento, continuará gozando de la libertad hasta tanto la sentencia quede firme. Recién el próximo 12 de febrero del año 2022, se conocerán los fundamentos de la sentencia, es decir, las razones por las cuales el juez lo declaró culpable y le aplicó la pena dictada, resolución judicial que podrá o no ser apelada por las partes. En caso de que así lo hiciera la defensa de Fuenzalida, será la Corte quien revise el fallo y lo confirme o modifique. En caso de no ser apelado, el ahora condenado comenzaría a cumplir inmediatamente la pena impuesta en la cárcel.

Familiares tras conocer la sentencia - Foto Silvina Bravo

Ante las nuevas restricciones sanitarias dictadas por la Corte de Justicia en razón del notable incremento de casos positivos de Covid en la provincia, el tribunal resolvió el no ingreso de la prensa ni del público en general al recinto.

Video: Silvina Bravo

“Sentimos que se hizo justicia”

Minutos después de conocerse la sentencia, Evelin, una de las hijas del matrimonio fallecido en agosto de 2015, entre lágrimas y “sostenida” de sus demás hermanas expresó, al ser entrevistada por LA UNIÓN , su conformidad con el fallo. “Estamos conformes... Sabemos que el juez hizo lo que pudo y estamos agradecidos con nuestros abogados y los medios porque nos ayudaron a que nos dieran una sentencia. Sentimos que se hizo justicia”, remarcó la joven.

Agregando, al ser consultada por el pedido de disculpas de Fuenzalida, “si hubiera querido pedirnos perdón, lo hubiese hecho esa misma noche, cuando se enteró que mi mamá ya no estaba. Nos hubiera pedido perdón esa noche y no burlarse, porque mi hermana estaba presente y lo escuchó burlarse. No le creemos en su perdón” sentenció.

Por otra parte, Mariela, prima de Sandra, expresó: “Sentimos que se hizo justicia, por lo menos, se hizo justicia, por nada nos va a devolver las dos vidas que este -por Fuenzalida- se llevó, pero al menos nos reconforta saber que se hizo justicia”.