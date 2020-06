Prófugo de abuso en Salta seguirá en Tinogasta hasta que termine la pandemia del Covid-19

El Juzgado y Fiscalía Penal de Integridad Sexual N° 3, de la provincia de Salta, le solicitó ayer, mediante oficio, a la Policía local de Tinogasta, que se le otorgue la libertad bajo restricciones al hombre mayor de edad, a quien la Policía local, el pasado 10 de junio, detuvo en el barrio La Paz.

Este era buscado desde el año 2015, por la Justicia de Salta, desde donde se sustrajo tras ser denunciado por un hecho de abuso sexual.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este diario, el juez de la Justicia salteña, que llevaba adelante la investigación, sostuvo que, en razón de la pandemia del Covid-19, que afecta a todo el mundo, no es prudente que una comisión de aquella provincia viaje hasta el departamento Tinogasta, principalmente, porque en Catamarca no hay casos reportados, para realizar el traslado del detenido.

Sin embargo, dispuso que sea dejado en libertad, pero que permanezca en el domicilio de su hermana -lugar donde fue detenido- y solo pueda salir para ir a trabajar. Asimismo, que se le notifique de distintas restricciones, como así también, que el caso por el que se lo denunció ya fue elevado a juicio. Por ello, una vez concluida la pandemia, el sujeto deberá presentarse en la ciudad judicial de Salta, para someterse al proceso. Responsable de ello será su hermana, quien se comprometió ante la Justicia a que el sospechoso no volverá a fugarse.