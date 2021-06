Propietario abrió su gimansio y los policias lo obligaron a cerrarlo

En la tarde de hoy, efectivos policiales tuvieron que cerrar un gimnasio, ubicado en calle Tucumán entre 25 de Mayo y Rivadavia, en el departamento Tinogasta, que se encontraba abierto con atención al público.

El encargado del lugar, de apellido Carrera, manifestó que no tenía conocimiento que esa actividad no está habilitada, al sostener que en el nuevo decreto no especifica bien las restricciones.

Dentro del gimnasio "Dany's Gym" habían 10 personas entrenando.

De la situación se puso en conocimiento al Fiscal de Instrucción, quien dispuso que se intime a Carrera para el cierre del local hasta tanto se establezca una nueva medida.