Protesta policial: sigue el acampe frente a Casa de Gobierno

Los efectivos policiales sostienen desde este lunes un importante reclamo, el que tras las reuniones frustradas con las autoridades de Seguridad, se trasladó al frente de Casa de Gobierno. Con el acampe, que se mantiene durante este martes, el personal de seguridad presiona y apura por una reunión con el gobernador Raúl Jalil para tratar la cuestión salarial,

La protesta encabezada por los efectivos retirados, sostiene que hubo incumplimiento sobre lo acordado en material salarial y ahora y en vista de lo acontecido, es que rechazan cualquier diálogo con la ministra de Seguridad, Dra. Fabiola Segura.

“Lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo. Para nosotros el acta está nula, para el Gobierno sigue vigente. No estamos conformes en el cómo se ha manejado y tratado hoy. Seguimos firmes en el pedido del cumplimiento del cien por ciento de esa propuesta y no vamos a claudicar de esta lucha hasta obtener el objetivo”, había declarado este lunes Claudia Azarte, representante de los policías en el reclamo salarial.

Para completar el difícil y tenso panorama, se recuerda que se denuncia la recarga de todo el personal activo, incluído el del Servicio Penitenciario, para evitar de esta manera que estos se puedan sumar a la protesta.