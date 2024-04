Protesta policial: viralizan un apoyo de los comisarios pero la Policía advirtió que es falso

Mientras el personal retirado encabeza una protesta frente a Casa de Gobierno, la que se mantuvo durante toda la noche, en las redes primero se viralizó un posteo atribuido a los Comisarios generales en actividad, y luego esto, desde la misma Policía de la provincia, se advirtió que el mismo era falso.

El hecho es curioso y no pasó inadvertido por quienes se manifiestan desde este lunes en reclamo por un acuerdo salarial satisfactorio y en rechazo al manejo que aplicó el Gobierno provincial respecto al último aumento. Luego de un lunes caliente, con varias reuniones, tras las que no hubo acuerdo, el personal retirado protagoniza un acampe. Al respecto la Dra. Claudia Azarte, representante de los policias fue contundente: “Lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo. Para nosotros el acta está nula, para el Gobierno sigue vigente. No estamos conformes en el cómo se ha manejado y tratado hoy. Seguimos firmes en el pedido del cumplimiento del cien por ciento de esa propuesta y no vamos a claudicar de esta lucha hasta obtener el objetivo”.

En medio de esto, en las últimas horas, se viralizó una publicación en redes sociales, en la que supuestamente comisarios en actividad salían a respaldar la protesta, solicitando que reclamo sea pacífico. Luego la misma institución, de manera oficial advirtió que este posteo era falso.

En el medio, se sabe que a los efectivos que están activos no se les permitió salir de las comisarías tras el final de sus turnos este lunes, ratificando que todos fueron recargados en sus funciones. Esto incluye a quienes se desempeñan en el Servicio Penitenciario.