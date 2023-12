Quedó firme la condena al endoscopista en el caso de la muerte de Débora Pérez Volpin

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo del médico Diego Ariel Bialolenkier, el endoscopista que fue condenado por la muerte de Débora Pérez Volpin.

El médico fue condenado en 2019 a tres años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina por siete años y medio, tras ser encontrado como autor del delito de homicidio imprudente. Dentro de esta marco, la defensa apeló hasta llegar a la Corte.

Finalmente, la Corte Suprema desestimó el planteo y dejó firme este jueves la condena al médico Diego Ariel Bialolenkier, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Muerte de Débora Pérez Volpin: pidieron 3 años de cárcel para los dos acusados

El miércoles 15 de noviembre comenzaron los alegatos en el juicio por encubrimiento y falso testimonio contra Roberto Martingano, exdirector del Sanatorio de La Trinidad de Palermo, y Miriam Frías, la instrumentadora quirúrgica que la atendió.

La querella de la periodista pidió 3 años de cárcel para Martingano por encubrimiento y 10 años de inhabilitación para ejercer el cargo de director médico. Además, solicitó 3 años de prisión por falso testimonio para Frías.

“Llegamos a este juicio con un tribunal que no tenía juez. La familia confió en la clínica y en los médicos. A las tres horas de la muerte de Débora ya estaba realizando el encubrimiento. Desde ahí en adelante no confiamos en nadie más. Tenemos un juicio, la prueba producida, los alegatos y en una semana tendremos la sentencia”, detalló el martes el abogado de la familia, Diego Pirota.

Por su parte, desde la defensa de exdirector del sanatorio dijeron: “Estamos muy confiados porque la prueba que se llevó a cabo en el juicio demostró que la acusación contra el exdirector no era fundada, si bien el juez de la causa anterior pidió que se investigue el tema, todas las pruebas salieron favorables. Quedó probado que no fue Martingano quien entregó los elementos cuestionados y además que esos objetos no tuvieron ninguna incidencia en la investigación y juzgamiento de la causa por homicidio, por eso quedó tan claro que no hubo encubrimiento. La querella tuvo que recurrir a afirmaciones que no tienen respaldo en las pruebas porque la acusación no pudo ser probada. Justamente esa es la razón por la cual la defensa va a pedir la absolución del ex director y estamos evaluando la presentación de alguna denuncia por falso testimonio contra quienes se han alejado de la verdad en alguna de las audiencias”.

La muerte de Débora Pérez Volpin: la acusación de encubrimiento al director de la clínica

Pérez Volpin murió el 6 de febrero de 2018 en La Trinidad de Palermo. En agosto de 2019, el endoscopista Diego Bialolenkier fue condenado a 3 años de prisión condicional sin cumplimiento efectivo por homicidio culposo, mientras que la anestesista Nélida Puente fue absuelta en el caso, dado que “no tuvo intervención en el resultado fatal del estudio médico”.

Martingano, el director de la clínica, fue imputado por haber entregado a la Justicia una máquina procesadora del endoscopio con los números de serie “limados”, lo cual no permite conocer la autenticidad de esa máquina ni constatar si fue cambiada luego de la muerte de la periodista.

Además, se lo acusa de haber sustraído información a la Justicia en cuanto a si la paciente fue conectada al electrocardiograma al momento del estudio. La sospecha es que, ante el requerimiento de la Justicia, se cambió la máquina para evitar que la verdadera sea peritada.

En la primera audiencia de este nuevo juicio, Martingano se sentó frente al Tribunal Oral Criminal 26 y omitió dar explicaciones. Sí lo hizo la instrumentadora Frías.