Ratificaron el procesamiento contra Claudio Caniggia por abuso sexual contra su ex esposa

La causa contra el ex futbolista Claudio Caniggia por abuso sexual contra su ex esposa Mariana Nannis continúa sus avances. Este jueves, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal confirmó el procesamiento contra el ex futbolista.

En una resolución firmada por los camaristas Mariano Scotto y Juan Cicciaro, la segunda instancia ratificó el procesamiento y el embargo por cinco millones de pesos que hace dos meses le aplicó al ex delantero la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini.

Entre los argumentos, los camaristas definieron que “en modo alguno puede aparecer como arbitraria la apreciación que de ellas formuló la magistrada interviniente”.

En la apelación ante la Cámara del Crimen porteña, la defensa de Caniggia cuestionó la veracidad del hecho, y también la calificación legal. A esto, Scotto y Cicciaro, respondieron que “ante la evidencia de que el hecho investigado no contó con testigos presenciales ni otra probanza directa, los sucesos que configuran delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con que se cuente”.

“Los elementos reunidos permiten arribar, eventualmente, a la más amplia etapa del debate (en juicio oral), de suerte tal que cabe descartar la certeza negativa invocada en el recurso y que hubiera justificado el sobreseimiento peticionado”, rechazaron los magistrados.

Por este proceso judicial, Caniggia fue impedido de salir del país en junio pasado, también por decisión de la jueza Palmaghini.

El caso

El ex jugador de la Selección está imputado por el episodio ocurrido el 6 de mayo de 2018, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana, en el departamento 221 del Hotel Faena, en el barrio porteño de Puerto Madero.

En esa ocasión, Caniggia intentó mantener relaciones sexuales con quien era entonces su esposa y, ante la negativa, la amenazó de muerte, según el expediente. Luego “le propinó golpes de puño en el rostro que no llegaron a impactarla, ya que se cubría con las manos, hasta que finalmente la golpeó en los brazos y en las mencionadas manos”, sostuvo el fallo que lo imputó, y agregó que luego de las amenazas y los golpes abusó sexualmente de ella.

Resuelta la apelación, Caniggia enfrentará un proceso oral que, de encontrarlo culpable, podría significarle hasta 15 años de prisión.

Caniggia y Nannis estuvieron poco más de 20 años juntos y tuvieron tres hijos. La relación terminó de manera abrupta y llegó a un punto de no retorno con la denuncia por abuso sexual.

A fines de agosto, Alexander Caniggia buscó un acercamiento con su padre, luego de haber expuesto la interna familiar con su madre, Mariana Nannis, a quien acusó de haberlo echado del departamento en el que vivía con Melody Luz, que por ese entonces estaba a punto de dar a luz a su hija Venezia.

“Al final, mi papá cuánta razón tenía”, consideró Alex su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de dos millones de seguidores.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.