Rechazaron la recusación del fiscal Hugo Costilla

El Juez de Garantías, Lucas Vaccaroni, no hizo lugar al pedido de recusación solicitado por Natalia Rojas en contra del Fiscal Hugo Costilla. En el marco de la causa que se investiga la muerte de Juan Carlos Rojas.

En los fundamentos de esta determinación se cita que la “prueba” ofrecida por la querella particular, es decir el audio del día 7 de febrero de este año de una reunión ocurrida entre Crisanto Jayme vicepresidente de OSUTHGRA, Fabian Vega Sec. Gral de UTHGRA Catamarca, Fernando Rojas, Mónica Rojas y Natalia Rojas, “en nada corrobora una situación de parcialidad por parte del Sr. Fiscal de Instrucción”.

A renglón, según se expide en la resolución, “no resulta razonable, como sostiene la querella, llegar a la conclusión de que porque el Sr. Crisanto Jayme “posea” o más bien “diga poseer” determinada información (por él o por intermedio del Sr. Luis Barrionuevo) acerca de la investigación de la causa seguida por la muerte de Juan Carlos Rojas, haga suponer que el Sr. Fiscal de Instrucción de Quinta Nominación haya sido el causante de ello a efectos de favorecer a determinadas personas en detrimento de la parte querellante”.

Luego de haber marcado esto sobre la prueba presentada y que a juicio de la familia Rojas, era contundente, la justicia indica que “tampoco resulta causal de recusación el hecho de que la querella este “disconforme” con el actuar del Sr. Fiscal en el marco de la causa seguida por la muerte de Juan Carlos Rojas. Para ser más claros, no resulta causal de recusación si el Sr. Fiscal de Instrucción investiga o no investiga una determinada línea investigativa; profundiza o no profundiza una determinada línea investigativa; descarta o no descarta una determinada línea investigativa”.

