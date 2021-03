Recibió una descarga eléctrica y fue hospitalizada

Una mujer terminó con quemaduras en sus manos y hospitalizada el miércoles a la tarde, tras sufrir un accidente doméstico, cuando manipulaba un calefón.

De acuerdo a la información policial, cerca de las 19.00 horas, la policía fue alertada mediante un llamado telefónico que en un domicilio de calle Avellaneda al 1.700, se requería la presencia de una ambulancia puesto que en el lugar había una persona lesionada.

Al arribar, los efectivos de la Comisaría Quinta se entrevistaron con Anabella Brandan, de 26 años, quien les manifestó que, momentos antes, había recibido una fuerte descarga eléctrica. Según contó, al manipular un calefón eléctrico no se habría percatado que tenía unos cables “pelados”, los que al tocarlos provocaron la descarga.

A los pocos minutos arribó al domicilio en cuestión una ambulancia del SAME, quienes asistieron a la víctima y, posteriormente, la trasladaron al hospital, donde quedó internada. Según explicaron, las lesiones no revestían gravedad.

Finalmente, en el lugar del hecho trabajó el personal de la Unidad Judicial Nº 6 junto a los peritos bajo las directivas de la fiscalía en turno.