Recomendaciones para evitar las estafas virtuales

En virtud que, tanto en Capital como en el interior provincial, distintas personas seguirían siendo víctimas de intentos de estafas virtuales, y la modalidad delictiva utilizada por los estafadores es a través de llamados telefónicos durante los cuales les solicitan dirigirse a cajeros automáticos para ingresar datos numéricos que ellos mismos proporcionan, con la falsa promesa que podrán acceder a beneficios como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Créditos Hipotecarios, simulando ser autoridades o empleados de entidades bancarias, ANSES, u otros organismos, utilizando números de teléfono con prefijos que por lo general comienzan con 011, implementando el ardid de solicitarles datos de Home Banking token para realizarles un depósito de dinero, desde la División Relaciones Institucionales de la Policía de la Provincia se recomienda nuevamente:

? NO brindar ningún tipo de dato personal a desconocidos, ya sea personalmente o vía telefónica.

? NO proporcionar claves, códigos de seguridad y ninguna información de tarjetas de crédito, débito o cuentas bancarias.

? NO responder mensajes de texto o WhatsApp en los que se mencionen “promociones, servicios y/o beneficios”, y para acceder a los mismos los inviten a responder con la palabra “Si” o "ingresar a determinadas páginas web".

? Antes de realizar cualquier desembolso de dinero o brindar los datos que les piden vía telefónica, consulte a la entidad que supuestamente otorgará el beneficio, en una sucursal o sede física de su localidad.

? Desconfíe, cuando le ofrezcan algún servicio o beneficio vía telefónica y, a cambio de ello, deba brindar diferentes datos personales.

Ante la sospechada de que pueda estar siendo víctima de las denominadas "estafas virtuales" o "cuento del tío", comuníquese inmediatamente a los teléfonos de emergencia: 911 ? 101 del Comando Radioeléctrico, al 100 de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, o a la dependencia más cercana a su domicilio, y radique la denuncia penal correspondiente en las Unidades Judiciales o Comisarías de su jurisdicción.