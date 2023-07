Recuperaron elementos que habían sido robados de un domicilio

A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial Nº 7, en la que una persona del sexo masculino manifestó que desconocidos habrían causado daños en la puerta de ingreso de su local comercial ubicado en la avenida Belgrano al 500, para luego sustraerle varios elementos y darse a la fuga, tras averiguaciones practicadas, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, bajo la directivas de la Fiscalía de Instrucción Nº 8, materializaron un registro domiciliario en una vivienda de la avenida Presidente Arturo Illia al 500, del barrio General Paz.

En dicho inmueble, los policías conjuntamente con Sumariantes del Precinto Judicial mencionado lograron recuperar una (01) computadora de escritorio "All in One" Lenovo, de color negro, un (01) teclado y un (01) mouse marca Noga, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que dos (02) parlantes marca Genius, de color marrón, que serían producto de otro hecho ilícito perpetrado en la calle Almagro al 500.

Finalmente, todo lo incautado fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las directivas a seguir.