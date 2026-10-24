Rescataron a un perro con lesiones en una vivienda de Catamarca

Un perro que presentaba lesiones fue rescatado por efectivos policiales durante un procedimiento realizado en una vivienda del barrio Madre Teresa de Calcuta, en San Fernando del Valle de Catamarca.

La intervención se inició luego de que las autoridades tomaran conocimiento de un presunto hecho de maltrato animal. A partir de ello, personal de la División Delitos Culturales y Ambientales y sumariantes de la Unidad Judicial N.º 9 se presentaron en el domicilio, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación.

Durante el registro de la vivienda, los investigadores contaron con la colaboración de efectivos de la División Canes y resguardaron al perro, que presentaba lesiones visibles.

Tras el procedimiento, el animal fue trasladado a una clínica veterinaria, donde recibió la atención correspondiente.

En tanto, tomó intervención la Justicia Penal, que dispuso las medidas que deberán cumplirse en el marco de la investigación.

Hasta el momento, la información oficial no precisó las circunstancias en las que se produjeron las lesiones ni si hubo personas imputadas por el presunto hecho.