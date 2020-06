Reyerta en el Virgen Niña: las defensas de Olivera y Chanampa pidieron la absolución

Para la defensa de Chanampa "estuvo en el lugar equivocado". El segundo en alegar de las defensas de los imputados fue el Dr. Galíndez, en representación del imputado Hernán Chanampa.

Al exponer su alegato, en relación al primer hecho no estuvo presente, es decir, cuando Olivera fue a buscar a Luján y lo agredió con palo en la nariz. "A él se lo vio después cuando regresaba del centro. En cuanto al segundo hecho no se tomó ninguna huella dactilar de los cuchillos que se secuestraron. Atacó los dichos de Luján indicando que estaba empastillado y ebrio. Valoró el testimonio de Argañaraz quien dijo que vio a Olivera con un cuchillo, no así a Chanampa.

"No cabe duda que mi defendido se ha defendido. La señora quedó sola porque no se imaginaban que Luján volviera", puntualizó.



En su conclusion, el letrado dijo que el hecho segundo se encuentra sentado por haber regresado al lugar equivocado y en el momento equivocado, solicitando la absolución de su asistido.