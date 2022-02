Robaron $800 mil en la puerta de un banco y, tras una persecución a tiros, la policía los atrapó

Cuatro delincuentes fueron detenidos este lunes por la policía tras una persecución a los tiros por más de 20 cuadras en la localidad bonaerense de Caseros, luego de que en una salidera le robaran 800 mil pesos a un hombre que iba a depositar ese dinero en un banco de la zona.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en esa localidad del partido de Tres de Febrero, cuando la víctima del robo, Gustavo Benavídez, de 51 años, se dirigía a la sucursal del Banco Credicoop ubicada en avenida Mitre al 3.100 para depositar el monto mencionado, que transportaba en una mochila.

Antes de ingresar a la sucursal bancaria, el hombre fue abordado por cuatro ladrones que se movilizaban en dos automóviles, un Ford Focus gris y un Ford Ka rojo.

Tras arrebatarle el bolso con el dinero, los delincuentes se fugaron en los dos vehículos, pero un agente policial que se encontraba en el lugar dio aviso inmediatamente al Comando de Patrullas de Tres de Febrero.

Pelucas rubias

Entonces empezó un raid impresionante: varios móviles iniciaron una persecución que culminó a unas 20 cuadras del lugar del robo, en Carlos Tejedor y David Magdalena, en Villa Pineral, donde varios móviles policiales habían montado un operativo cerrojo para evitar la fuga de los ladrones.

La esquina de Carlos Tejedor y David Magdalena, en Villa Pineral, donde atraparon a los delincuentes. Foto captura GSV.

Tras un nutrido intercambio de disparos, los cuatro delincuentes fueron finalmente detenidos. Dos de ellos resultaron con heridas de bala y debieron ser trasladados a un hospital de la zona.

Los cuatro detenidos fueron identificados como Walter Gómez (35), Andrés Ávalos (35), Emiliano Zapata (41), y Javier Pérez. Todos tendrían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Los ladrones contaban con pistolas 9 milímetros y cinco chalecos antibalas, y además tenían pelucas rubias para no ser identificados por las cámaras de seguridad y vigilancia de la zona.

Según informaron los testigos, la persecución habría comenzado con un llamado al 911. Quedó a cargo de la causa el fiscal de San Martín, Carlos Insaurralde.

Cómo fue el tiroteo

María, una vecina de la zona que fue testigo de cómo los policías se tirotearon con los ladrones, aseguró a TN que estaba en la vereda con una vecina cuando vio llegar corriendo a un señor pelado: "Estaba vestido de policía con un chaleco y atrás venían otros policías corriéndolo".

"Se tiraban tiros entre sí", contó la mujer. "El pelado se tiró abajo de un auto y ahí nos metimos todos adentro porque empezaron con más balas. Todos los vecinos gritaban 'métanse adentro'", detalló.

María, testigo del tiroteo en Caseros. Foto captura.

La vecina dijo que cuando se calmó todo salieron de sus casas y vieron que un patrullero "lo vio al pelado que se metió debajo del auto y lo atraparon".

"Los otros corrieron para el otro lado, siguieron el rastro de sangre y atraparon a los otros", contó y confirmó que uno de los secuaces tenía una herida.

"Nosotros escuchábamos gritos que les decían que paren y ellos (los delincuentes) no paraban. El pelado les gritaba 'no me tires' porque ya lo tenían reducido", concluyó la mujer.