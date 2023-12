Robaron la campana de la Escuela provincia Santiago del Estero

La inseguridad en los establecimientos escolares, que aún no han terminado sus labores, lamentable no se detienen. Ahora los malvivientes no tuvieron reparo y atacaron la Escuela N°271 “Provincia Santiago del Estero”.

Del lugar y confirmado esto por la directora del establecimiento, Claudia Jaquelin De Lorca, delincuentes aprovechando que la campana estaba en el patio exterior del establecimiento al que se puede ingresar con facilidad, se la robaron. El ilícito aparentemente habría ocurrido durante el fin de semana y teniendo en cuenta que la campana es antigua de material de cobre y pesaría más de diez kilos, del hecho participaron al menos dos personas.

Según la denuncia judicial que realizó luego la directora en la Unidad Judicial N° 5 el robo fue advertido por el personal de maestranza cuando se presentaron a trabajar en las primeras horas de la mañana.