Robaron y vandalizaron el Club El Auténtico por sexta vez

En la tarde de este domingo, dirigentes del Club El Auténtico, ingresaron a la institución y se dieron con la triste novedad de que unos delincuentes habían hecho de las suyas en el lugar.

Comprobaron que estos habían roto las rejas de una de las ventanas, y que ingresaron a la cocina y sustrajeron utensilios. Lo que no pudieron llevar, según comentaron, lo rompieron.

En comunicación con Radio Valle Viejo, el presidente del Club, Silvio Godoy, precisó: “Nos rompieron la ventana de la cocina, teníamos un lugar donde guardamos todos los cubiertos, vasos que la subcomisión de damas habían hecho beneficio, comprado o donado al club para tener para las actividades que veníamos haciendo.”

Respecto a las otras veces que fueron robados, agregó: “La verdad nos sentimos totalmente indefensos ante esta realidad. No es la primera vez, ya venimos denunciado varias veces estas mismas situaciones (de robos) no hace más de dos meses que nos robaron una imagen de la Virgen del Valle, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de conocimiento de quién pudo haber sido.”

“Ver lo que hicieron genera mucha impotencia. Esperemos que se pueda saber quiénes son, el daño ya está hecho, sobre todo por cómo está la situación, muy difícil hoy en día. Ahora tenemos que salir a ver cómo solucionar y arreglar de vuelta para salir adelante.”

Recordemos que no es la primera vez que la entidad sufre este tipo de hechos, este sería el sexto episodio de inseguridad que se registra.