Robó elementos de jardinería, lo atraparon y terminó detenido

Personal de la Comisaría Departamental Recreo llevó adelante una serie de actuaciones en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, que culminaron con la recuperación de elementos presuntamente vinculados con un ilícito cometido en perjuicio de un hombre y el arresto del supuesto autor.

La intervención incluyó distintas acciones en sectores de la ciudad. En primer término, los efectivos se constituyeron en un domicilio ubicado en el barrio Costanera Sur, donde materializaron un registro domiciliario. Durante el procedimiento, los policías encontraron herramientas de jardinería que tendrían relación con el hecho que se investiga.

El hallazgo permitió recuperar objetos que, de acuerdo con la información policial, estarían vinculados con la sustracción denunciada. La actuación se desarrolló en el marco de las diligencias destinadas a localizar los elementos relacionados con el ilícito y avanzar en la investigación.

Las herramientas quedaron bajo resguardo en calidad de secuestro, a disposición de la autoridad judicial interviniente. De esta manera, los objetos recuperados pasaron a formar parte de las actuaciones relacionadas con la causa.

Otros elementos secuestrados

Las tareas policiales continuaron posteriormente en otro sector de la ciudad. Más tarde, los efectivos recuperaron un prolongador de corriente en el barrio Centro, elemento que también estaría relacionado con la causa investigada.

Este segundo hallazgo amplió la cantidad de objetos recuperados durante las actuaciones. Según la información difundida, el prolongador fue localizado después del registro domiciliario realizado en Costanera Sur y quedó vinculado con el mismo procedimiento de investigación.

La recuperación de ambos tipos de elementos —herramientas de jardinería y un prolongador de corriente— constituyó uno de los resultados centrales de las diligencias desarrolladas por los numerarios de la Comisaría Departamental Recreo.

Un arrestado

Luego de las diligencias realizadas y de la recuperación de los objetos, los uniformados concretaron un arresto en el barrio Pedro Cano. Allí procedieron a arrestar a un hombre de apellido Romero, de 30 años, quien sería el presunto autor del hecho investigado.

La medida se produjo en el marco de las actuaciones que llevaba adelante el personal policial para esclarecer el ilícito y recuperar los elementos que estarían relacionados con la causa.

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue señalado como supuesto autor del hecho. La condición de presunto responsable corresponde a la situación informada en el procedimiento y no implica, por sí misma, una determinación definitiva sobre su participación. Tras el arresto, Romero fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.

El procedimiento comprendió así dos resultados principales: por un lado, la recuperación de los objetos que tendrían relación con la sustracción; por otro, el arresto de una persona sindicada como posible responsable del ilícito.