Rojas: "Colocaron a Morales como el peor de los narcos de la provincia"

Dando continuidad con la investigación que llevaba adelante el fiscal Rafael Vehils Ruiz, hoy por la mañana y por el espacio de más de media hora, el abogado Luciano Rojas declaró como testigo en la causa iniciada por Juan Pablo Morales en contra del fiscal federal, Santos Reynoso, por supuestas amenazas que, a decir del letrado denunciante, sufrió cuando declaraba en la audiencia de indagatoria de imputado, el pasado martes, ante el juez federal Miguel Ángel Contreras por el supuesto delito de narcotráfico.

Rojas debía haber comparecido el último viernes, cuando lo hizo Morales, pero por compromisos de agenda, el letrado recién se presentó hoy.

Antes de retirarse del edificio judicial de calle San Martín, casi calle Sarmiento, el abogado contó que “fue citado por el fiscal porque presenció el momento en el que se le tomó declaración al imputado Morales” agregando “en ese lugar se produjeron hechos grotescos, repugnantes, a las garantías judiciales de los imputados.”

Asimismo, lamentó el funcionamiento del sistema judicial con respecto a los modos en que se está desarrollando todo este asunto que involucra al excamarista Morales.

“Más allá de que el fiscal tome una decisión de atribuir o no el delito al fiscal federal, me parece que es de una gravedad institucional inusitada el comportamiento de Santos Reynoso”, dijo Rojas y agregó que “más allá de que pueda o no pueda tener una sanción o una investigación jurisdiccional, a lo mejor sí pueda tener una sanción administrativa por parte del Ministerio Público”.

Además, explicó que están analizando los pasos a seguir sobre la causa por narcotráfico y adelantó que solicitarán una ampliación de declaración del doctor Morales, pero que “nos está costando demasiado en atención a la orfandad probatoria que hay en la causa. Mucho no tenemos para contradecir porque no hay prueba de cargo que pueda llevar a arribar a semejante conclusión del Ministerio Público”, explicó.

Por otra parte, dijo que, en las constancias de la causa, de ninguna manera se acredita que Morales haya participado de una organización narcocriminal como señala el Ministerio Público y que lo sindicaron “nada más y nada menos que como partícipe de una organización que se dedica a la comercialización de estupefacientes. Lo cual los coloca en una situación como el peor de los narcos de la provincia”, finalizó.