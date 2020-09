El infractor no podrá permanecer más de ocho horas detenido Rompecuarentenas: El Juzgado de Faltas cobrará las multas y se podrá o no iniciar causa penal Buscan agilizar la tramitación de la causa y la mayor eficacia en el cobro de la multa, cuyo pago podrá ser voluntario. No en todos los casos se iniciará una causa penal. El 50 % de la recaudación será devuelto a la Policía, en vales de combustible.