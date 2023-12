Rosales: "No nos damos por vencidos, vamos a seguir luchando por lo que por derecho nos corresponde"

Así se expresó la presidenta del Máximo tribunal de Justicia de la provincia, Dra. Maria Fernanda Rosales Andreotti, quien fue este miércoles la única oradora en la nueva protesta que llevaron adelante los empleados, jueces de la Asociación de Magistrados y jueces y funcionarios autoconvocados del Poder Judicial de la provincia, que inició frente al palacio de la Legislatura y concluyó cerca del mediodía con un abrazo simbólico en la Corte de Justicia.

Al cabo de unos minutos del arribo de los más de 300 empleados judiciales, a los que se sumaron al reclamo por el recorte salarial los empleados agremiados del Tribunal de Cuentas de la provincia, al edificio del máximo tribunal de justicia los ministros Fernanda Rosales Andreotti -presidenta-, Miguel Figueroa Vicario, Hernán Martel, Verónica Saldaño y Fabiana Gómez salieron a la puerta del edificio como muestra de apoyo y agradecimiento por el compromiso en el reclamo salarial.

En esta ocasión, fue la presidenta del organismo, Fernanda Rosales Andreotti quien se dirigió a los presentes, remarcando que "no nos damos por vencidos. Vamos a seguir luchando por lo que, por derecho nos corresponde". Sostuvo luego, en un breve discurso, que el pedido de un aumento "no es ningún privilegio. Así que con todas las convicciones y el derecho y el coraje que están demostrando día a día, solo me resta decirles que estamos orgullosos de esta lucha".

"Gracias por ponerle el cuerpo a esta protesta del Poder Judicial. Nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de este poder, que es tan valiente", agregó luego para de esta manera poner en valor la manifestación de los trabajadores.

Luego se entonó el himno nacional y previo a un abrazo simbólico al edificio de la Corte de Justicia, el personal se desconcentró.

La medida se replicó en el interior de la provincia donde los empleados judiciales, funcionarios y magistrados cumplieron la medida de protesta retirándose de su lugar de trabajo a partir de las 10.00 de la mañana.

En la legislatura

La medida de protesta de los judiciales inició poco después de las 10.00 de la mañana frente al palacio legislativo.

Más de 300 empleados de los diferentes fueros judiciales, principalmente del penal se autoconvocaron sobre calle República y con bombos y pancartas volvieron a pedir por el recorte del presupuesto 2024.

En el interior de la legislatura en tanto los diputados en el recinto de la cámara trataban el proyecto que finalmente fue aprobado, recortándole la Legislatura más de veinte mil millones de pesos al Poder Judicial para su funcionamiento del próximo año.

En un principio, la protesta iba a llevarse adelante sin corte de calle, manifestándose los empleados en las veredas colindantes a la legislatura pero al cabo de unos minutos de iniciada la manifestación un grupo de ellos tomó la acera sobre calle República entre Ayacucho y Caseros, obstaculizando así el tránsito vehicular.

Si bien algunos jueces y funcionarios de los denominados jueces autoconvocados participaron de la marcha, la presencia de los mismos en la protesta fue menor a la medida anterior llevada a cabo enfrente a la Casa de Gobierno.

Entre los manifestantes estaban los jueces de la Cámara Penal N° 3 Dres. Marcelo soria y Patricia Olmis y el juez de responsabilidad Penal Juvenil Rodrigo Morabito, quienes al ser consultados por la prensa, ya que fueron los voceros en las protestas anteriores, optaron por hacer declaraciones limitándose únicamente al manifestar que "estamos para apoyar a los empleados es su protesta, nosotros venimos a brindarle nuestro apoyo porque el reclamo es de todos (…)".

Si bien, al momento de la manifestación los diputados trataban la ley de Presupuesto para los representantes "esto es un final anunciado. El presupuesto se va a aprobar y nos van a recortar", expresó el magistrado " Debe darse una reunión entre la cabeza de la Corte de justicia, del Ejecutivo y del Legislativo para que puedan conocer en detalle el presupuesto que necesita la justicia por que no se trata solo de pagar sueldos sino también, por ejemplo de las condiciones en las que se trabaja".

Por otra parte, la representante de empleados asociados a ATE Judicial, Falcón indicó que en caso de ser aprobado el presupuesto las medidas de fuerza continuarán y hasta podrían endurecerse. "Vamos a salir a la calle todas las veces que sea necesario. Esperamos seguir contando con el apoyo de los magistrados, pero igual nosotros vamos a salir a luchar como siempre"