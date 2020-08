San José vuelve a las aulas y despertó la preocupación de los padres y docentes

Tras la confirmación del COE departamental de San José, de la vuelta a clases presenciales a partir de la segunda semana de septiembre, los padres de los alumnos expresaron su preocupación, considerando que es prematura la decisión.

“Nadie casi se anima a hablar porque después se enojan con los chicos, pero la verdad, es que todos estamos muy preocupados por lo que está pasando. Deberían pensar bien antes de anunciar que los chicos tienen que volver a la escuela porque si se contagian, qué hacemos, aquí a veces ni médicos se consigue. Imagínese lo que pasaría si hay contagios. Están entregando las cartillas para que hagan los deberes, deberían seguir así”, expresó un padre, en diálogo con LA UNIÓN y pidió reservar su identidad porque él trabaja dentro del Municipio y no quiere tener problemas.

En ese contexto, el hombre dijo que la situación económica también representa una preocupación ya que no todos tienen para comprar alcohol en gel para cada uno de los chicos y, en su mayoría, son familias numerosas con hijos en edad escolar.

Sin embargo, el viernes último, el COE se reunió para analizar los pasos a seguir, teniendo en cuenta el relevamiento presentado sobre la situación de los establecimientos escolares y, además, se analizó la situación sanitaria que tiene actualmente San José, en el marco de la pandemia del Covid-19.

Respecto de este punto, las autoridades que conforman el COE departamental avanzaron ya en el protocolo que deberán cumplir los alumnos, personal docente y no docente.

Directivos de establecimientos educativos, el director de Área Programática N° 12, la secretaria general de la Municipalidad, el área de Atención Primaria de APS, Guardia Urbana y el intendente José Antonio Gómez trabajan en conjunto para coordinar las acciones para un seguro retorno a las aulas, en las próximas semanas.