Se conoció la identidad de la víctima del trágico vuelco en la Cuesta del Totoral

La jornada de hoy quedó marcada por un trágico siniestro vial en la Ruta Nacional N° 38, específicamente en el kilómetro 643, a la altura de la Cuesta El Totoral, ubicada en el departamento Paclín. La víctima fue identificada como Oscar Humberto Bargas, de 49 años, oriundo de la provincia de Tucumán.

Bargas se encontraba al mando de un camión que transportaba perfiles de hierro, cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y volcó por un barranco de aproximadamente 7 metros de profundidad.

Desarrollo del siniestro

El siniestro se produjo alrededor de las 15:30 de la tarde, generando una situación de extrema gravedad. El conductor quedó atrapado en el habitáculo del camión, lo que complicó las tareas de rescate y generó la intervención inmediata de los servicios de emergencia de la zona.

Entre los primeros en acudir al lugar se encontraron numerarios de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios de Valle Viejo, quienes llevaron a cabo labores especializadas para extraer el cuerpo del conductor. Una vez finalizadas estas tareas, se constató el deceso de Bargas, confirmando la fatalidad del accidente.

Respuesta de las autoridades

Tras la extracción del cuerpo, la escena del accidente quedó bajo la supervisión de efectivos de la Comisaría Departamental La Merced y Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes se encargaron de labrar las actuaciones de rigor.

El proceso investigativo se realiza bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que coordina las acciones necesarias para determinar las causas exactas del siniestro, incluyendo la mecánica del accidente y posibles factores externos que hayan influido en la pérdida de control del camión.

Contexto del accidente

La Ruta Nacional N° 38 es una vía de alta circulación que atraviesa el departamento Paclín, con tramos de pendiente pronunciada, como la Cuesta El Totoral, donde se registró el accidente. La combinación de carga pesada, condiciones de la ruta y factores aún bajo investigación podría haber contribuido al volcamiento del vehículo.

El camión transportaba perfiles de hierro, un material pesado que puede agravar la pérdida de control en rutas con pendientes y curvas pronunciadas. La magnitud del barranco, de 7 metros de profundidad, aumentó el riesgo y dificultó las operaciones de rescate, obligando a la intervención coordinada de bomberos profesionales y voluntarios.