Se cumplen dos meses sin novedades del paradero de Karina Chazarreta

A dos meses de la desaparición de Karina Chazarreta, se maneja la misma información que al inicio de la investigación: sin novedades. Así lo manifestó, en medio de la incertidumbre y la angustia, uno de sus familiares en diálogo con La Unión.

Karina Chazarreta salió de su casa el 11 de enero de 2023, y a día de hoy no hay rastros sobre su paradero. Mientras continúa la búsqueda por la División de Trata, sus familiares no pierden la esperanza de encontrarla e insisten en que se encuentra con vida.

A día de hoy, no existen novedades en la investigación. “Nos manejamos con la misma información del primer día. Siendo sincero, no hay más información, algo más certero o eficiente. No se la volvió a ver.” señaló un familiar de Karina en diálogo con LA UNIÓN.

Por otro lado, amigos de Karina manifestaron su intención de realizar una marcha pidiendo por su aparición, no obstante, esta se podría realizar sin presencia de sus hijos menores Nahuel y Thiago, quienes han estado presente anteriormente porque “se ponen mal”. “Ellos a este momento dijeron que se sintieron un poco hostigados porque no le preguntaban a ellos y ya le ponían las cámaras, y no sabían qué decir, y les ganaba la tristeza. No se sienten cómodos.”, manifestó un familiar a este medio.

Respecto a la investigación, los últimos movimientos realizados en torno a su búsqueda fueron un par de rastrillajes hace dos semanas, con resultados negativos, y unos allanamientos en la provincia de Córdoba que tampoco arrojaron pistas sobre el paradero de Karina, según explicó el familiar. “No puede ser que una persona desaparezca y nadie sepa nada”, sostuvo.

Cabe recordar que durante la primera instancia de la investigación, se detuvo a la expareja de Karina, a quien había denunciado el 3 de diciembre por violencia y tenía una orden de restricción; y por otro lado, a una de sus amigas debido a una transferencia bancaria que recibió desde la cuenta de Karina el mismo día de su desaparición. No obstante, ambas personas fueron liberadas.

Una de las hipótesis que se sostiene es que podría haber viajado hacia otra provincia de forma voluntaria.