Se entregó el empleado de la funeraria que se sacó una foto junto al cuerpo de Maradona

Luego de ser amenazado de muerte y fuertemente repudiado en las redes sociales, Diego Molina, el responsable de que se difunda la foto del cadáver de Diego Maradona, se presentó en una comisaría vecinal 15 a mientras era buscado por la contravención.

El trabajador de la funeraria se tomó una fotografía junto al cajón abierto, en donde descansaban los restos de Diego Maradona, mientras con su mano izquierda levantaba el dedo pulgar y con la derecha tocaba la frente del astro argentino. Mas tarde se conoció otra foto similar de otros dos empleados del lugar.

La actitud fue repudiada por todos en las redes sociales y Matías Morla, el ex abogado de Diego, publicó en Twitter que no descansará hasta que pague: “Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mi amigo no voy a descansar hasta que pague semejante aberración", indicó.

Luego del hecho, en las redes se viralizó que "La 12", la barra brava de Boca Juniors, estaba buscandolo para matarlo y el viernes por la noche, apareció una segunda foto, la cual es sacada en formato selfie con el hombre sonriendo junto al cadáver desnudo de Diego, por lo que esta mañana decidió presentarse en la comisaría para resguardarse.