Se filtró un indignante audio del dueño del bar en el que murió una joven

Una explosión en la cervecería Zar Burguers, en San Miguel, tuvo como saldo la muerte de una joven de 19 años, identificada como Lucía Costa, y otras ocho personas heridas, de las cuales tres continúan internadas.

Si bien en un primer momento el bar emitió un comunicado oficial en el que lamentaron los hechos, a las pocas horas se conoció un audio del dueño del lugar en el que minimiza los hechos.

"Les cuento a todos por acá porque me están llenado de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, si pasó, pero nada tan grave. Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón", dice el hombre en el mensaje que fue difundido por A24.

El mismo habría sido enviado por el propio dueño a su círculo íntimo a las pocas horas de los sucedido.