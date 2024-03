Se incendió un automóvil frente al Banco Hipotecario

Durante la jornada de este domingo, se registró un incendio de un automóvil en el centro de la ciudad Capital.

Esta mañana , aproximadamente, por requerimiento SAE-911, la unidad móvil Ch-12 se desplaza a calle República y calle Rivadavia, mas precisamente frente al Banco Hipotecario, lugar donde se estaría incendiando un automóvil.

Al llegar al lugar se puede observar a simple vista, que personal del COP ya lo harían en el lugar, siendo estos el Of. Ayte Rivas, Of. Ayte Miranda, Of. Ayte Varas María y el Sgto Cardoso Luis, los mismo ayudaron a sofocar el incendió con extintores del vehículo marca volkswagen modelo Gol, color Gris, dominio FKD002, propiedad de la ciudadana Chirino Noelia Ivana, de 44 años de edad, acompañada de su hijo el ciudadano Paez Marcos Emanuel, de 17 años de edad, la misma manifestó que quiso pasar de Nafta a GNC y que por desperfectos mecánicos se produjo el Foco igneo del rodado en mención.

Con respecto al automóvil sufrió los siguientes Daños quemaduras del Motor y quemaduras del Capo, unicos daños materiales, Posterior se hace presente la forma preventiva la un móvil Bravo 12 a/c del Of. Ayte Palmesano Gustavo, para verificar que el foco igneo se allá extinguido en su totalidad, seguidamente para normalizar el tránsito en dichas arterias se hace presente el Cuidadano Gilermo Gordillo (Marido) de 42 años de edad, quien va a remolcar el vehículo averiado por el incendió en su automóvil particular marca Renault, modelo Clio, color negro, Dominio HSJ921.